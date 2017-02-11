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США решили оказать гуманитарную помощь Северной Корее

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Правительство США решило оказать гуманитарную помощь Северной Корее в связи с сентябрьским наводнением 2016 года, жертвами которого стали более 130 человек. Об этом в субботу, 11 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на информационное агентство ЦТАК.

В данный момент между США и Северной Кореей дипломатических отношений нет, все двусторонние вопросы решаются через представительство Швеции в КНДР.

10 февраля президент США Дональд Трамп назвал нейтрализацию ядерной и ракетной угроз со стороны КНДР приоритетной задачей. Он призвал власти Северной Кореи свернуть атомную и ракетную программы и не предпринимать провокационные действия.

12 января США расширили санкционный список в отношении КНДР. В перечень включены министерство труда, Государственный плановый комитет и семь должностных лиц. Ограничительные меры приняты «в ответ на продолжающиеся серьезные злоупотребления в области прав человека и действия цензуры».

В новогоднем обращении к народу северокорейский лидер Ким Чен Ын объявил, что «КНДР будет укреплять свой военный потенциал, если США не прекратят агрессивную политику». Также он назвал возглавляемую им страну «ядерной державой Востока».

За первую неделю сентября 2016 года на севере Корейского полуострова выпало до 320 миллиметров осадков, из берегов вышла река Туманган (Туманная). В результате сильного наводнения погибли более 130 человек, еще около 400 пропали без вести. Десятки тысяч жителей региона остались без крова.

Власти объявили массовую мобилизацию на 200-дневную кампанию по ликвидации последствий стихийного бедствия и оказанию помощи пострадавшим. Районы бедствия для оценки последствий наводнения и нужд местного населения посетили представители Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, Красного Креста и международных неправительственных организаций.

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