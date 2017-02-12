Путин поздравил Штайнмайера с избранием президентом ФРГ

Российский лидер Владимир Путин направил поздравительную телеграмму социал-демократу Франку-Вальтеру Штайнмайеру по случаю его избрания президентом Германии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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Путин пригласил немецкого коллегу посетить Россию в любое удобное для него время, а также выразил надежду на дальнейшее развитие двусторонних отношений.

В воскресенье, 12 февраля, делегаты Федерального собрания ФРГ избрали Штайнмайера президентом страны. Его кандидатуру поддержал 931 человек (для избрания необходим 631 голос).

Ранее Штайнмайер дважды возглавлял МИД Германии (с 2005 по 2009 год и с 2013-го по 2017-й). Кроме того, в 2007-2008 годах он был вице-канцлером.

Штайнмайер стал 12-м по счету федеральным президентом ФРГ.