Штайнмайер избран президентом ФРГ

Бывший министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер стал 12-м президентом страны. Об этом в воскресенье, 12 февраля, сообщает ТАСС.

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За его кандидатуру проголосовали более половины делегатов Федерального собрания — органа, который созывается для выборов нового главы государства. Половина из 1260 делегатов представлена депутатами Бундестага, другая — выдвинутыми парламентами федеральных земель выборщиками.

Штайнмайер занимал пост главы МИД с 2005 по 2009 год и с 2013-й по 2017-й. Он помогал наладить контакты между Грузией, Россией, Южной Осетией и Абхазией в августе 2008 года. В феврале 2014-го выступил одним из гарантов при подписании соглашения об урегулировании политического кризиса на Украине между президентом Украины Виктором Януковичем и лидерами оппозиции. Покинул пост главы МИД ради участия в выборах президента страны от «Христианско-демократического союза» (ХДС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ).