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Джемилев назвал альтернативу военному давлению на Россию

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Мустафа Джемилев
Мустафа Джемилев

Депутат Верховной Рады Украины, один из лидеров запрещенной в РФ экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» Мустафа Джемилев заявил, что единственной альтернативой военного давления на Россию остаются санкции западных стран. Об этом в понедельник, 13 февраля, он сказал изданию «Апостроф».

«Ничего не может служить [альтернативой]. Или идти военным путем, или санкции. Больше никак», — сказал Джемилев.

Он отметил, что санкции отрицательно сказываются и на экономике европейских стран. «По 2016 году еще пока полных данных нет, но в 2015 году все страны Евросоюза потеряли 17,5 миллиардов долларов. Это примерно 0,5 валового национального продукта Германии, одной только Германии. А если разделить на все страны, а это 28 стран Евросоюза, то это получается мизер. Но и это, конечно, вызывает возмущение в деловых кругах», — сказал депутат Рады.

2 февраля президент Украины Петр Порошенко заявил, что больше всех желает отмены антироссийских ограничительных мер, однако Москва должна выполнить ряд условий. «Россия должна вывести свои войска с территории нашей страны, для того чтобы Украина смогла восстановить свою целостность и суверенитет», — подчеркнул он.

В конце января советник президента США Келлиэнн Конуэй сообщила, что администрация работает над вопросом отмены американских санкций против России.

Санкции со стороны США, Евросоюза и ряда других стран были введены в отношении Москвы в 2014 году на фоне присоединения Крыма к России, а также в связи с конфликтом на юго-востоке Украины. Ограничительные меры затрагивают финансовый, энергетический и оборонно-промышленный сектора российской экономики. Их отмена увязывается с выполнением минских соглашений по стабилизации ситуации в Донбассе. Западные страны регулярно причисляют Россию к одной из сторон конфликта. Москва отвергает обвинения во вмешательстве в вооруженное противостояние на юго-востоке Украины, ссылаясь на отсутствие доказательств и подчеркивая, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта.

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