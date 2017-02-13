«Газпром» усомнился в надежности транзита газа через Украину

Вопрос надежности транзита российского газа в Европу становится все более острым по мере того, как запасы топлива в хранилищах Украины уменьшаются. Об этом в понедельник, 13 февраля, заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, передает ТАСС.

«По оперативной информации мы видим, что в них осталось всего 8,97 миллиарда кубометров газа — на 15,1 процента или на 1,6 миллиарда кубометров меньше, чем в прошлом году», — отметил Миллер.

Согласно оценкам экспертов, из этих запасов может быть поднято на поверхность только 1,5 миллиарда кубометров газа, а до конца отопительного сезона остается еще два месяца. «Вопрос надежности транспортировки Украиной российского газа для европейских потребителей становится все более острым», — подчеркнул председатель правления «Газпрома».

2 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о необходимости диверсификации поставок российского газа в Европу. «Мы не можем обойти вопрос, насколько стабильной является поставка газа через Украину», — сказал он.