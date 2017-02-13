В ЛНР прокомментировали инцидент с украинскими диверсантами

Украинская разведгруппа, которая пыталась проникнуть на территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, вероятно, уничтожена. Об этом «Интерфаксу» заявили в пограничной службе ЛНР.

В ведомстве отметили, что любое несанкционированное проникновение вооруженных людей на территорию республики, особенно переход через линию соприкосновения в нарушение минских соглашений, расценивается как провокация и немедленно пресекается.

«Такого рода инциденты периодически происходят, мы даем жесткий отпор. Скорее всего, с этой разведгруппой противника получилось так же», — добавили в погранслужбе.

В Совмине ЛНР заявили, что никаких специальных докладов в отношении группы не поступало. «Скорее всего, к этим нарушителям был применен общий порядок, и, если они оказали вооруженное сопротивление во время задержания, то, скорее всего, были уничтожены ответным огнем», — сказал собеседник агентства.

Он не исключил, что если проникшие в ЛНР добровольно сложили оружие перед ее пограничниками и сдались, то они могут быть среди задержанных, хотя среди них диверсантов пока не удалось установить.

Ранее украинские военные заявили, что группа разведчиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) пропала в Луганской области, выполняя боевое задание. «Группа военных выполняла задачи по наблюдению на переднем крае наших позиций. В настоящее время известно, что военнослужащие не вышли на связь», — отметил пресс-офицер тактической группировки «Мариуполь» Дмитрий Завтонов, не уточнив численность группы. По его словам, в настоящее время с военнослужащими пытаются связаться, начаты их поиски.