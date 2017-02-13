Полицейские задержали серийного грабителя в московском метро

Сотрудники полиции УВД на Московском метрополитене задержали подозреваемого в серии ограблений пассажиров. Об этом говорится в сообщении МВД, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 13 февраля.

По данным ведомства, 37-летний уроженец Воронежской области заранее выбирал в поезде человека с дорогостоящим гаджетом в руках, сидящего возле дверей вагона. За мгновение до их закрытия злоумышленник выхватывал смартфон и выскакивал на платформу станции.

После задержания сыщики установили, что мужчина ранее судим за грабежи.

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В настоящее время в отношении воронежца возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ («Грабеж»). Подозреваемый заключен под стражу.

18 января УВД на Московском метрополитене сообщил о задержании мужчины, который инсценировал кражу мобильного телефона стоимостью 60 тысяч рублей для получения страховой выплаты.

«Поступило сообщение от гражданина о краже дорогостоящего мобильного телефона. Как выяснили оперативники, телефон заявителя был застрахован. Для получения страховой выплаты владелец смартфона обратился к своему знакомому с просьбой поучаствовать в инсценировке хищения мобильника», — отметили в пресс-службе.