Швейцарцы проголосовали за упрощение получения гражданства внуками мигрантов

Граждане Швейцарии поддержали облегчение процедуры получения гражданства мигрантами в третьем поколении. Как передает в воскресенье, 12 февраля, РИА Новости, таковы первые итоги референдума, прошедшего в этот день в стране.

По предварительным данным, за поправку в Конституцию об упрощении натурализации живущих в стране внуков приезжих проголосовали около 60 процентов участников процедуры, против, соответственно, — порядка 40 процентов.

В настоящее время оформить гражданство по упрощенной схеме мог только иностранец, шесть и более лет состоящий в браке со швейцарцем или швейцаркой.

Одобрение большинством участников референдума упрощения натурализации для внуков мигрантов не означает автоматического получения гражданства. Тот, кто родился в третьем поколении некогда приехавшей в Швейцарию, а теперь постоянно живущей здесь семьи, должен подать соответствующую заявку до исполнения ему 25 лет. При этом ему следует доказать, что он родился в Швейцарии, по меньшей мере пять лет проучился в одой из местных школ и имеет вид на жительство категории «С».

Помимо этого, хотя бы один из его родителей должен отвечать данным критериям, а также постоянно жить в стране не менее 10 лет. Наряду с этим нужно, чтобы бабушка или дедушка кандидата появились на свет в Швейцарии или доказали, что располагают законным правом на пребывание и проживание здесь.

Референдумы по вопросу упрощения натурализации для внуков приезжих проходили в Швейцарии не раз, ранее граждане страны не поддерживали преференции для мигрантов второго или третьего поколения, родившихся в Швейцарии и никогда не живших в другом государстве.

По данным «Интерфакса», в настоящее время в Швейцарии порядка восьми миллионов жителей, из них около 24 тысяч человек — представители третьего поколения мигрантов, причем больше половины — это итальянцы, за ним по численности следуют выходцы из Турции и и Балкан.