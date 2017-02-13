В Госдуме прокомментировали атаку ВСУ на крымско-татарский батальон

Нападение украинских военнослужащих на базу батальона имени Номана Челебиджихана свидетельствует о том, что Киев больше не поддерживает координатора крымской блокады Ленура Ислямова. Такое мнение высказал в беседе с «Лентой.ру» депутат Госдумы Руслан Бальбек в понедельник, 13 февраля.

«Разгром лагеря из боевиков Ленура Ислямова в Херсонской области — это доказательство того, что официальный Киев делает ставку на Мустафу Джемилева (одного из лидеров запрещенной в России экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа" — прим. «Ленты.ру»). Из двух преступников киевские власти предпочли вора экстремисту», — отметил депутат.

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По его мнению, украинское правительство считает Джемилева более безопасной фигурой. «От оружия отворачивается и мухлевать с долларами умеет получше любого шулера. Именно за умение занести всем и не забыть себя он и остается самым легитимным крымским татарином на территории Украины», — подчеркнул Бальбек.

Парламентарий также полагает, что у «лишенного политического будущего» Ислямова осталось только два пути: примкнуть к исламским террористам или к нигерийским пиратам.

13 февраля стало известно, что крымско-татарский батальон имени Номана Челебиджихана в Херсонской области атаковали бойцы формирования и подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Днем ранее сообщалось, что базу захватили вооруженные люди в военной форме.

Так называемый батальон имени Номана Челебиджихана создан в 2016 году при поддержке «Меджлиса крымско-татарского народа». В его ряды вступили участники блокады Крыма, устроенной активистами организации в 2015-м.