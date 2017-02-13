Защитник «Аякса» использовал травму партнера для обыгрыша соперника

Видео: Brazucas / YouTube

Защитник амстердамского «Аякса» Джоэл Велтман хитростью обыграл соперника в матче чемпионата Голландии по футболу против роттердамской «Спарты» (2:0). Видео эпизода размещено на канале Brazucas в YouTube.

На 52-й минуте встречи хавбек столичной команды Бертран Траоре после контакта с соперником оказался на газоне, но «Аякс» продолжил атаку. Мяч оказался у Велтмана, который жестом показал полузащитнику «Спарты» Ивану Колеро, что хочет остановить игру из-за повреждения Траоре. После того, как соперник повернул голову в сторону пострадавшего, Велтман сделал резкий рывок вперед и прострелил в штрафную.