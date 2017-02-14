Архитектуру признали самой затратной по времени специальностью

Обучение по направлению «Архитектура» оказалось самым затратным по времени, сообщает издание ArchDaily. Согласно исследованию, проведенному Индианским университетом, студенты, выбравшие данную специальность, проводят 22,2 часа в неделю за подготовкой.

Будущие архитекторы обогнали всех остальных студентов с отрывом в два с половиной часа: направление «Химическая инженерия», которое оказалось на второй строчке, требует от обучающихся 19,6 часов в неделю.

Суммарное время включает в себя часы, потраченные на подготовку к семинарам, в том числе чтение, написание эссе, выполнение домашних заданий и лабораторные занятия.

Среднее количество времени по всем специальностям составило примерно 15 часов. Столько тратят на учебу, к примеру, студенты направления «История искусства».