Ненавистники Дня святого Валентина создали открытки для бывших

В честь Дня всех влюбленных онлайн-кинотеатр ShowJet запустил сервис Antivalentine, позволяющий создавать креативные праздничные открытки, адресованные бывшим половинкам. «С Днем святого Валентина, bitches!» — говорится в описании проекта.

По словам авторов сервиса, Antivalentine специально разработан для ненавистников 14 февраля. «Соцсети завалены слащавыми валентинками, фотографиями букетов и дешевых конфет. Надоели сердечки, купидоны и 50 оттенков розового», — отмечают они.

Чтобы создать так называемую антивалентинку, пользователю требуется ввести имя своей бывшей подруги (или друга) и указать пол. Сервис самостоятельно подберет оригинальное поздравление, сопровождающееся кадром из фильма и ироничной подписью. Среди представленных лент, в частности, оказались «Игра престолов», «Острые козырьки», «Мистер Бин» и «Утопия».

Изображение: antivalentine.showjet.ru Не всякий Шон Бин дотянет до середины сезона 1 /4

Каждая открытка сопровождается ироничной надписью. Например, «Наша любовь будет жить вечно. Как Шон Бин» или «Рад тебя видеть до крови из глаз».

Ранее 14 февраля одинокие пользователи социальных сетей рассказали о планах на День всех влюбленных. В Twitter даже запустили тематический хештег #14февраля и поделились замыслами, связанными с проведением праздника без половинок.