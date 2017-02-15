Президент США Дональд Трамп объявил о чрезвычайной ситуации в Калифорнии из-за угрозы прорыва плотины на озере Оровилл. Об этом в среду, 15 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное пресс-службой Белого дома заявление.

«Президент сегодня объявил о чрезвычайной ситуации в штате Калифорния и поручил оказать федеральную поддержку штату в связи с чрезвычайными условиями из-за угрозы разрушения плотины на озере Оровилл, которая была объявлена 7 февраля и сохраняется по сей день», — говорится в документе.

Трамп также отдал распоряжение министерству национальной безопасности и Федеральному управлению по чрезвычайным ситуациям США (FEMA) координировать свои действия, чтобы оказать помощь штату. В понедельник с просьбой о финансовой поддержке в чрезвычайной ситуации к Белому дому обратился губернатор Калифорнии Джерри Браун

14 февраля местные власти позволили жителям, эвакуированным из района озера Оровилл из-за угрозы прорыва плотины, вернуться домой. Однако людей предупредили, что они все время должны быть в курсе происходящего и находиться в состоянии готовности к необходимым действиям, если угроза усилится.

12 февраля по причине появления следов эрозии на основном и запасном водоотводах самого высокого гидротехнического сооружения в США — плотины Оровилл — была объявлена эвакуация жителей трех ближних округов: Саттер, Бьютт и Юба. Всего примерно за 120 километров от опасного места вывезли порядка 188 тысяч человек.