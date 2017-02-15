Назвавший Винус Уильямс гориллой комментатор ESPN подал в суд на телеканал

Американский комментатор Дуг Адлер, уволенный ESPN за сравнение американской теннисистки Винус Уильямс с гориллой, подал в суд на кабельный спортивный канал. Об этом сообщается на сайте телекомпании.

В иске указывается, что Адлер употребил жаргонизм guerrilla tennis, появившийся после рекламной кампании производителя спортивной экипировки, в которой снимались американские теннисисты Андре Агасси и Пит Сампрас. Слово guerrilla, звучащее на английском так же, как и gorilla, переводится на русский язык как «партизан».

Адлер хочет получить финансовую компенсацию, сумма которой не называется.

Инцидент произошел 19 января этого года во время матча второго круга Australian Open между Уильямс-старшей и швейцаркой Штефани Фегеле, завершившегося победой американки со счетом 6:3, 6:2. Через два дня Адлера отстранили от работы.