Тренер чешских биатлонистов заявил об угрозах «из-за сумасшедшего Губерниева»

Тренер сборной Чехии по биатлону Ондржей Рыбарш рассказал об угрозах в адрес членов команды со стороны российских болельщиков. Об этом сообщает iDNES.cz.

«Это тактика негодяев, которые стараются запугать наших спортсменов. Такие письма и угрозы обычно шлют злые люди с паранойей. И из-за таких, как сумасшедший российский комментатор Дмитрий Губерниев. Он пропагандирует такую позицию, которую потом поддерживает весь народ», — заявил Рыбарш.

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25 декабря президент Союза биатлонистов Чехии Иржи Хамза заявил, что обсудит с федерациями других стран шаги по лишению Тюмени права проведения чемпионата мира 2021 года. По его мнению, такая мера необходима из-за допинг-скандала, возникшего в российском биатлоне после доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном.

С критикой в адрес россиян также выступали чешские биатлонисты Габриэла Коукалова и Михал Шлезингер. Комментатор телеканала «Матч ТВ» Губерниев в своих репортажах не соглашался с позицией чехов.