Обвиненный в нацизме украинец выразил готовность вернуться в «Днепр» пешком

Украинский футболист Роман Зозуля, покинувший испанский клуб «Райо Вальекано» из-за разногласий с болельщиками, заявил, что готов вернуться в «Днепр» пешком. Слова нападающего приводит Xsport.

«Если я не буду играть, то мне через полгода будет очень тяжело. Всем будет лучше оттого, что у меня будет игровая практика: и "Бетису", и, конечно же, национальной сборной. Есть еще вариант, что я могу вернуться в "Днепр", но, как мы все знаем, у команды есть санкции по трансферам», — рассказал Зозуля, отметив, что не упустит шанса вернуться в украинскую команду, в составе которой он выступал до лета 2016 года.

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«Если будет хоть малейший шанс на возвращение в "Днепр", то я, конечно же, готов сделать это. Если есть какой-то вариант на пять месяцев до конца сезона, то я готов хоть пешком туда идти», — подчеркнул футболист.

На данный момент возвращение Зозули в «Днепр» невозможно, поскольку украинской команде запрещено регистрировать игроков из-за задолженностей перед бывшими сотрудниками и тренерами.

«Райо Вальекано», который арендовал украинца у «Бетиса» в январе, отказался от его услуг из-за негативной реакции болельщиков, обвинивших Зозулю в нацизме. Футболист неоднократно помогал украинской армии, ведущей боевые действия на юго-востоке страны. Кроме того, на странице в одной из социальных сетей он выложил фото с портретом лидера украинских националистов Степана Бандеры. В результате Зозуля вернулся в «Бетис» без права на участие в официальных матчах.