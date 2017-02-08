Болельщики «Баварии» поддержали обвинивших Зозулю в нацизме испанских фанатов

Болельщики мюнхенской «Баварии» во время домашнего матча 1/8 финала Кубка Германии с «Вольфсбургом» (1:0) вывесили баннеры, посвященные форварду сборной Украины по футболу Роману Зозуле. Об этом сообщает Eurosport.

Полотна с надписями на немецком языке: «Нацисты, убирайтесь из футбола» и «Зозуля, иди вон», находились на фанатской трибуне «Баварии» около минуты.

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7 февраля Зозуля принял решение остаться в севильском «Бетисе», несмотря на заключенный ранее договор о переходе в «Райо Вальекано» на правах аренды. Фанаты мадридской команды выступали против трансфера. Изучив публикации форварда в соцсетях, а также биографию игрока, болельщики «Райо Вальекано» обвинили Зозулю в нацизме.

Теперь нападающий не сможет выступать в официальных матчах до конца сезона, так как «Бетис» после заключения сделки с «Райо» успел его отзаявить.