Обвиненный в фашизме украинский игрок посчитал фанатов «Райо» пророссийскими

Украинский нападающий Роман Зозуля, обвиненный болельщиками испанского клуба «Райо Вальекано» в поддержке нацизма, заявил, что не вернется в команду с «пророссийскими» фанатами. Слова спортсмена приводит ТСН.

«Пусть они свистят, я такой человек, что мне по барабану. Дело в том, что, если они говорят, что помогают Донбассу, и как я понял, они пророссийские, то в команду с такими болельщиками я ни ногой», — рассказал Зозуля, отметив, что не боится фанатов, а переживает за семью.

«Я люблю футбол, это моя жизнь. Но семья — это главное. Мне предлагали: не бери семью, пусть где-то там остается. Говорю, хорошо, ребята, я свою семью не возьму, хотя я считаю, что она должна быть рядом, чтобы было комфортно. Окей, не возьму, но вы хотите, чтобы мне дочка звонила вечером и плакала, мол, папа ты дома, ты вернулся, все хорошо? И чтобы это пять месяцев продолжалось?» — подчеркнул футболист.

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Зозуля присоединился к «Райо Вальекано» 1 февраля, несмотря на то, что болельщики клуба выступили против его перехода. В своем сообществе в Twitter фанаты обвинили форварда в поддержке нацизма. В тот же день «Райо» отказался от аренды украинца и вернул его в «Бетис». Позднее футболисту предложили вернуться в «Райо». Свой ответ Зозуля должен дать в понедельник, 6 февраля.

Известно, что 27-летний нападающий помогал украинской армии, ведущей боевые действия на юго-востоке страны. Футболист выставлял на аукцион медаль, полученную им за участие в финале Лиги Европы в составе «Днепра», и обещал направить вырученные средства «на нужды бойцов АТО».

Активные болельщики «Райо Вальекано» традиционно выступают против фашизма и расизма.