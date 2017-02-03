Обвиненному в нацизме украинскому футболисту предложили вернуться в «Райо»

Испанский «Райо Вальекано» предложил украинскому форварду Роману Зозуле, обвиненному болельщиками в нацизме, вернуться в клуб и гарантировал ему безопасность. Об этом сообщается в заявлении на сайте команды.

«После встречи клуба с представителями руководства чемпионата Испании и профсоюзом футболистов клуб обращается с заявлением, что мы работаем вместе, занимаем твердую позицию и не поддаемся давлению. Мы достигли договоренности, и гарантируем безопасность в развитии его профессиональной деятельности и в его частной жизни», — гласит заявление.

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В клубе «Райо Вальекано» отметили, что игрок, зная об этих условиях и обязательствах со стороны клуба, лиги и профсоюза, в течении следующих дней должен принять решение о своем будущем и огласить его 6 февраля.

Зозуля присоединился к «Райо Вальекано» 1 февраля, несмотря на то что болельщики клуба выступили против его перехода. В своем сообществе в Twitter фанаты обвинили форварда в поддержке нацизма. В тот же день «Райо» отказался от аренды украинца и вернул его в «Бетис».

Известно, что 27-летний нападающий помогал украинской армии, ведущей боевые действия на юго-востоке страны. Футболист выставлял на аукцион медаль, полученную им за участие в финале Лиги Европы в составе «Днепра», и обещал направить вырученные средства «на нужды бойцов АТО».

Активные болельщики «Райо Вальекано» традиционно выступают против фашизма и расизма.