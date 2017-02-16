В итальянских Альпах погибли четыре скалолаза

В итальянских Альпах в окрестностях города Валле-д’Аоста во время восхождения погибли четыре скалолаза. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщает Rai News.

Пятый участник группы получил тяжелые ранения, его доставили в больницу.

Как сообщили представители горноспасательной службы, к гибели экстремалов привело обрушение ледяной стены, укрывавшей часть склона.

13 февраля жертвами схода лавины во французских Альпах (департамент Савойя) стали четверо горнолыжников, еще несколько человек пострадали.

За неделю до этого в горных районах Афганистана и Пакистана в результате схода нескольких лавин погибли свыше 100 человек. Самое большое число жертв было отмечено в провинции Нуристан на пакистанской границе: там под снегом оказались полностью погребены две деревни.