Порошенко пообещал вернуть Донбасс дипломатическим путем

Неподконтрольные Киеву территории Донбасса могут быть возвращены Украине только путем политико-дипломатического урегулирования. Об этом в четверг, 16 февраля, на заседании Совета национальной безопасности и обороны заявил президент страны Петр Порошенко, передает «Интерфакс-Украина».

«Есть твердая моя позиция, что исключительно политико-дипломатическим путем мы должны вернуть эти территории Украины», — сказал Порошенко. Он назвал мнение политиков, говорящих о необходимости отрезать эту территорию, абсолютно ошибочным. «Еще раз подчеркиваю и напоминаю свои слова: не вы эти земли собирали и не вам их отрезать», — заключил глава государства.

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В январе замминистра по делам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука заявил, что возвращение Донбасса под контроль Киева начнется осенью 2017-го. Ранее в том же месяце Тука называл другой срок возвращения контроля Киева над юго-востоком страны — середина 2018 года.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях.