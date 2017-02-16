В Москве арестовали коммерческого директора фирмы за спонсирование ИГ

Суд в Москве арестовал коммерческого директора одной из подмосковных фирм Шамиля Нурмагомедова, обвиняемого в спонсировании террористической организации «Исламское государство» (ИГ), запрещенной в России. Об этом в четверг, 16 февраля, в суде сообщили ТАСС.

Нурмагомедов будет находится под стражей до 27 марта. Дело в отношении него возбуждено по части 1 статьи 205.1. УК РФ («Содействие террористической деятельности»).

Материалы по теме «Саддам покончил бы с этим бардаком за пару недель» Рассказ монаха древнего иракского монастыря о жизни по соседству с террористами

14 февраля стало известно о том, что Московской окружной военный суд (МОВС) вынес приговор троим уроженцам Чечни, вступившим в ИГ, за подготовку терактов в Москве в 2015 году.

Аслан Байсултанов получил 14 лет строгого режима, Эльман Ашаев — 12 лет. Этим осужденным еще предстоит выплатить штраф в 400 и 350 тысяч рублей соответственно. Третий фигурант дела Мохмад Межидов был приговорен к трем годам колонии общего режима.