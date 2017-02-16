Fox News сообщил о визите в Москву попавшего под санкции ООН иранского генерала

Иранский генерал Касем Сулеймани, командующий спецподразделением «Кудс» в составе Корпуса стражей исламской революции, прибыл с визитом Россию в обход санкций ООН. С таким утверждением выступил в среду, 15 февраля, Fox News, сославшись на источники в разведке США.

По данным телеканала, Сулеймани прилетел в Москву в среду для встречи с «высокопоставленными российскими чиновниками», имена которых не приводятся. В ходе переговоров, как утверждает Fox News, генерал выразит свое недовольство в связи с укреплением отношений России с Саудовской Аравией, которая считается недружественным Ирану государством. Речь якобы будет идти об экономических контактах Москвы и Эр-Рияда и неких оружейных сделках.

При этом резолюция 1747 Совета безопасности ООН от 2007 года, которая ввела санкции против Ирана в ответ на его ядерную программу, запрещает странам-членам международной организации принимать Сулеймани или разрешать ему проезд транзитом. Данный визит Сулеймани в Россию — уже третий с 2015 года, утверждает телеканал.

ЦРУ и Госдепартамент не прокомментировали ситуацию, в Госдепартаменте заявили, что не в курсе визита Сулеймани в Россию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил «Интерфаксу», что ничего не знает о поездке иранского генерала.

Касем Сулеймани включен в американский список террористов, в октябре 2011 года Минфин США обвинил его в покушении на посла Саудовской Аравии в Вашингтоне. В 2015 году председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд возложил на подразделение Сулеймани ответственность за гибель 500 американцев. В 2016 году Джон Керри, бывший тогда госсекретарем США, заверил, что санкции ООН в отношении иранского генерала останутся в силе даже после отмены ограничений в отношении Тегерана.

Иран и «шестерка» международных посредников (США, Россия, Китай, Великобритания, Франция, Германия) в середине июля 2015 года достигли договоренности по ядерной программе Тегерана. Исламская Республика приняла на себя обязательства по ограничению работ в области обогащения урана в обмен на снятие ряда санкций.