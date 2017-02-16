Аниш Капур и Эд Рушей присоединились к революционной коалиции художников

Скульптор Аниш Капур и поп-арт-художник Эд Рушей стали частью глобальной коалиции художников «Руки прочь от нашей революции» (Hands Off Our Revolution). Полный список членов организации приводится на сайте движения.

«Мы — глобальная коалиция, утверждающая радикальную природу искусства. Мы убеждены, что искусство может помочь в противостоянии нарастающей риторике правого популизма и фашизма и ее все более явных форм — ксенофобии, расизма, сексизма, гомофобии и беззастенчивой нетерпимости», — гласит манифест коалиции.

Среди проектов движения, направленного на борьбу с нарушениями свободы человека, — серия выставок современного искусства в Европе и США. Как утверждают создатели коалиции, вся деятельность будет некоммерческой, а полученные средства пойдут на активистскую работу.

Аниш Капур — художник и скульптор индийского происхождения. Более 40 его произведений были проданы на аукционах по цене, превышающей миллион долларов.

Эд Рушей — американский художник в стиле поп-арта.