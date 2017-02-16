В Госдуме назвали заявление генсека ООН по Крыму каминг-аутом

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, заявив о приверженности организации принципу территориальной целостности, фактически утвердил принадлежность Крыма России. Такое мнение высказал депутат Госдумы Руслан Бальбек в беседе с «Лентой.ру» в четверг, 16 февраля.

«Новый генсек ООН так долго говорил о приверженности международному праву территориальной целостности стран-членов ООН (одной из которых является Россия), что западное сообщество просто обязано прекратить какие-либо дискуссии о возвращении Крыма Украине», — отметил парламентарий.

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По мнению Бальбека, новому генсеку организации тяжело было признать легитимность воссоединения полуострова с Россией. «В какой-то мере это каминг-аут», — подчеркнул он.

Ранее в четверг Гутерриш заявил, что одним из основополагающих принципов ООН является территориальная целостность входящих в нее стран. «И я надеюсь, что международное сообщество может подтвердить эти принципы», — цитирует его газета La Stampa.

8 февраля крымско-татарская общественная организация «Къырым бирлиги» призвала ООН признать вхождение полуострова в состав России соответствующим нормам международного права и добиться отмены введенных Западом антироссийских санкций.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года по итогам референдума. Киев не признает результаты голосования. Москва настаивает, что референдум был осуществлен в соответствии со всеми нормами международного права.

