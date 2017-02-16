Крымский депутат написал Трампу о бесполезности санкций

Депутат Госсовета Крыма, владелец местной строительной компании Евгений Кабанов написал президенту США Дональду Трампу письмо, в котором изложил свою точку зрения о бесполезности санкций против России, и пригласил американских бизнесменов посетить полуостров. Об этом Кабанов сообщил на своей странице в Facebook.

В социальной сети депутат также разместил англоязычную версию письма «From Crimea to White House», которое он направил в Белый дом.

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Таким образом Кабанов отреагировал на слова американского лидера о необходимости «вернуть» Крым Украине. «Под впечатлением вчерашнего заявления Дональда Трампа по Крыму написал ему письмо и отправил в Белый дом. Он должен понимать, что в России, а тем более в Крыму и Севастополе, ждут от него не старой риторики, а реализации связанных с ним надежд», — отметил парламентарий.

В послании Кабанов изложил видение ситуации со стороны севастопольцев и крымчан, а также пояснил, что своими ограничениями западные страны не достигли своих целей. «Хотите верьте, хотите нет, но единственный действительно осязаемый результат западных санкций — это все больше растущая неприязнь к США и Европе, как минимум непонимание их мотивов. Но разве это может являться целью вашей политики как президента США? Разве это действительно отвечает стратегическим интересам Америки?» — написал депутат.

Он пояснил, что многие россияне «вдохновлены блестящей победой» республиканца на выборах и возлагают надежды на «тот простой, народный, здравый смысл», который политик демонстрировал в ходе президентской кампании.

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Кроме того, Кабанов пригласил Трампа и представителей американского бизнеса в гости в Крым, пообещав организовать им всестороннюю программу визита. «(...) было бы очень неплохо, если бы американцы, ваши сторонники или просто люди, способные к непредвзятому взгляду на вещи из США, приехали в Крым и Севастополь для того, чтобы своими глазами, а не глазами CNN, увидеть все происходящее, пообщаться с людьми и сделать свои собственные выводы о происходящем и о возможных перспективах».

14 февраля официальный представитель Белого дома Шон Спайсер сообщил об ожиданиях Трампа, что российское правительство «займется деэскалацией насилия на Украине и вернет Крым». В Кремле на это ответили, что Россия не обсуждает с другими странами вопросы, связанные со своей территорией.

В ходе президентской избирательной кампании осенью 2016 года Трамп сообщал о готовности рассмотреть вопрос о признании полуострова частью РФ.

Крым вошел в состав России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума, в ходе которого за это решение выступило подавляющее большинство участников голосования. Киев отказывается признать результаты плебисцита. Москва настаивает, что референдум был осуществлен в соответствии со всеми нормами международного права.