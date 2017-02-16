Мексика начнет поставки мяса в Россию в обмен на пшеницу

Москва и Мехико достигли предварительной договоренности о возобновлении поставок мексиканского мяса. Об этом РИА Новости сообщил министр сельского хозяйства Мексики Хосе Кальсада Ровироса.

Он пояснил, что речь идет о схеме «мясо в обмен на пшеницу». «Мы покупаем пшеницу, а Россия ее производит. Надеюсь, что все это будет решено очень быстро, планируется мой визит в Россию, возможно, в конце апреля, чтобы встретиться с министром [сельского хозяйства Александром Ткачевым], привезти с собой продавцов мяса и покупателей пшеницы», — пояснил Кальсада Ровироса.

По словам главы мексиканского минсельхоза, ранее в ходе встречи в Берлине Александр Ткачев заявил ему о заинтересованности в диверсификации российского рынка мяса и, в частности, в поставках из Мексики. «Мы сейчас работаем с Россельхознадзором, чтобы получить сертификаты и иметь возможность поставлять мясо. Что касается объемов, я пока их не знаю, но для нас очень важно иметь больше рынков, чем сейчас», — отметил Кальсада Ровироса.

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Глава национальной службы по здравоохранению, безопасности и качеству сельскохозяйственной продукции Мексики (SENASICA) Энрике Санчес Крус рассказал агентству, что речь может идти о поставках 200-400 тысяч тонн мяса. При этом, по его словам, обсуждаемая схема предполагает оплату взаимных поставок деньгами при создании дополнительных преференций. «Не правительства будут покупать продукцию, а бизнес, но им могут быть сделаны скидки», — пояснил чиновник.

Импорт мяса из Бразилии, Мексики, Канады и США Россельхознадзор ограничил в декабре 2012 года из-за наличия в нем запрещенного стимулятора рактопамина, который используется в животноводстве для наращивания мышечной массы животных. Эта добавка запрещена в 160 государствах, включая страны ЕАЭС и Евросоюз.