Бывший участник Swans назвал настоящей причиной бана в Twitter рисунки пенисов

Американского музыканта и бывшего участника группы Swans Тора Харриса временно заблокировали в Twitter за порнографические изображения, а не за видео с инструкцией по избиению нацистов. Об этом исполнитель написал в эссе для портала Talkhouse.

«Они (руководство Twitter — прим. «Ленты.ру») прислали мне письмо со словами, что причиной блокировки стал "порнографический" фон моего профиля. Там были изображения пенисов, которые я нарисовал гелевой ручкой. Этот фон стоял уже несколько лет, так что это просто формальность», — заявил музыкант.

Харриса временно заблокировали в социальной сети 7 февраля. Аккаунт был восстановлен через два дня. Музыкант предположил, что причиной стало видео с руководством по избиению нацистов, которое он выложил за день до бана.

Тор Харрис покинул Swans в прошлом году. Группа была сформирована в Нью-Йорке в начале 1980-х и просуществовала до 1997 года. Затем проект распался и воссоединился только в 2010 году. За свою карьеру Swans записали 14 студийных альбомов. Последняя пластинка The Glowing Man вышла в 2016-м.