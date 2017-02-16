УВЗ представит уникальные разработки на выставке IDEX-2017 в Абу-Даби

Ведущее российское предприятие-разработчик и производитель бронетанковой техники, научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» примет участие в работе крупнейшего ближневосточного оружейного салона IDEX-2017, который стартует 19 февраля в столице ОАЭ Абу-Даби. Об этом в интервью РИА Новости рассказал заместитель генерального директора УВЗ Алексей Жарич.

По словам гендиректора УВЗ, в Абу-Даби корпорация впервые продемонстрирует полноразмерный макет 30-мм дистанционно-управляемого боевого модуля (ДУБМ), созданного на одном из предприятий Нижегородского центрального научно-исследовательского института «Буревестник» (входит в «Уралвагонзавод»). По ряду характеристик он уверенно превосходит зарубежные и отечественные аналоги и предназначен для поиска, обнаружения и поражения одиночных и групповых целей в любое время суток. Является основным вооружением бронированных машин. Он позволяет существенно повысить их боевую эффективность, улучшить обзор и повысить защиту экипажа.

В его состав входят 30-мм автоматическая пушка 2А42 и 7,62-мм спаренный танковый пулемет ПКТМ (пулемет Калашникова танковый модернизированный), а также система подачи и хранения боекомплекта.

Кроме модуля УВЗ представит полноразмерный макет 82-милиметрового миномета 2Б24 «Буревестник», установленного на мотовездеход. При полной массе 1,2 тонны комплекс способен перемещаться с максимальной скоростью до 80 километров в час и имеет запас хода 200 километров.

Конструкция миномета имеет еще целый ряд особенностей, которые выгодно отличают его от аналогичных разработок. Использование мобильного минометного комплекса обеспечивает быстрое реагирование в локальных боевых операциях, решение огневых задач уменьшенным до двух человек расчетом и быструю смену позиции, в том числе и на труднопроходимых территориях.

IDEX является крупнейшим салоном в мире, где присутствуют все потенциальные заказчики корпорации. Участие в этой выставке УВЗ на протяжении последних восьми лет дало большой импульс к повышению объема экспорта УВЗ по линии ВТС, подчеркнул Алексей Жарич. В нынешнем году также запланированы переговоры по действующим и потенциальным контрактам с большим кругом заказчиков.

