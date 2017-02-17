Расцелованный Софи Лорен лауреат «Золотого сердца» получил 18 лет за педофилию

Житель Нижегородской области Дмитрий Филюшин признан виновным в изнасиловании несовершеннолетней девочки. Лукояновский районный суд назначил ему наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщает kp.ru.

На сайте следственного управления СКР по региону отмечается, что 20-летний Филюшин в ходе предварительного расследования частично признал свою вину. Также сообщается, что ранее он уже привлекался уголовной ответственности за хищения.

Преступление было совершено в октябре прошлого года. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, напал на семилетнюю школьницу и изнасиловал ее. Девочке удалось убежать. Обвинения Филюшину были предъявлены в ноябре.

Филюшин прославился после того, как в 2006 году во время пожара спас трехлетних братьев-близнецов и пятилетнюю девочку. Ему было передано благодарственное письмо от управления МЧС, а спустя год мальчик стал лауреатом международной премии «Золотое сердце». Награду ему вручила патронесса мероприятия — итальянская актриса Софи Лорен. В ходе церемонии она поцеловала ребенка, чем вызвала его восторг.