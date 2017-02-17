Российский саночник установил рекорд олимпийской трассы в Пхенчхане

Российский саночник Максим Аравин одержал победу на этапе Кубка наций по санному спорту в южнокорейском Пхенчхане, установив первый рекорд олимпийской трассы Игр-2018. Об этом со ссылкой на главного тренера сборной России по санному спорту Альберта Демченко сообщает ТАСС.

Аравин финишировал с результатом 48,843 секунды. Россиянин квалифицировался на этап Кубка мира, который состоится 19 февраля.

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В соревнованиях саней-двоек победили россияне Александр Денисьев и Владислав Антонов. Они установили два рекорда трассы (стартовый разгон и общее время прохождения) — 4,218 секунды и 47,120 секунды соответственно.

Этап Кубка наций по санному спорту стал первым официальным соревнованием на новой олимпийской трассе. До этого момента на ней проводились только тренировочные заезды.

Олимпийские игры 2018 года пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.