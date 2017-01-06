Российский саночник Павличенко выиграл чемпионат Европы

Россиянин Семен Павличенко выиграл чемпионат Европы по санному спорту, совмещенный с этапом Кубка мира в немецком Кенигзее. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 6 января.

По итогам двух попыток Павличенко показал время 1 минута 38,363 секунды. Вторым стал немец Ральф Палик (+0,248), третьим — австриец Вольфганг Киндль (+0,460).

Другой представитель России Роман Репилов (+0,542) стал пятым, Степан Федоров (+0,821) показал 7-е время, Александр Горбацевич — 18-е (+1,439), Максим Аравин — 28-е (+2,583).

5 января серебряную медаль на чемпионате Европы завоевала российская саночница Татьяна Иванова.