Россиянка Иванова завоевала серебро на ЧЕ по санному спорту

Россиянка Татьяна Иванова стала серебряным призером чемпионата Европы по санному спорту, совмещенном с этапом Кубка мира. Соревнования проходят в немецком Кенигзее. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Организаторы из-за сильного снегопада приняли решение, что победитель будет определен по итогам одной, а не двух попыток. Иванова показала результат 51, 329 секунды. Золото завоевала двукратная олимпийская чемпионка немка Натали Гайзенбергер (51,178). Бронзовым призером стала еще одна представительница Германии — Татьяна Хюфнер (51,433).

Россиянка Виктория Демченко (52,109) в рамках чемпионата Европы стала десятой, ее соотечественница Екатерина Батурина (52,600) показала 14-е время.