Устюгов одержал четвертую победу подряд на «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов выиграл гонку преследования, прошедшую в рамках многодневки «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В гонке, состоявшейся в среду, Устюгов преодолел дистанцию в 15 километров свободным стилем за 37 минут 58,5 секунды. Второе место занял норвежец Мартин Йонсруд Сундбю, отставший от россиянина на 37,2 секунды. Третьим финишировал Алекс Харви (Канада).

Эта победа стала для Устюгова четвертой подряд на «Тур де Ски». Во вторник он победил в скиатлоне, а еще раньше — в спринте и масс-старте.

Впервые гонка «Тур де Ски» проведена в 2007 году. Соревнование является частью Кубка мира и состоит из восьми этапов. В общей сложности женщины преодолевают 60 километров, мужчины — 102.