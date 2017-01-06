Российский лыжник Устюгов установил рекорд по количеству побед на «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов выиграл гонку на 10 километров на этапе «Тур де Ски» в Италии, установив рекорд по количеству побед в рамках многодневки. Об этом в пятницу, 6 января, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсмен одержал пятую победу подряд, преодолев дистанцию за 21 минуту и 47,9 секунды. Второе место занял француз Морис Манифика, уступивший россиянину 0,4 секунды. Третьим финишировал норвежец Симен Крюгер. Он отстал от Устюгова на 16,6 секунды.

Ранее россиянин победил в скиатлоне, спринте и масс-старте.

Впервые гонка «Тур де Ски» была проведена в 2007 году. Соревнование является частью Кубка мира и состоит из восьми этапов. В общей сложности женщины преодолевают 60 километров, мужчины — 102.