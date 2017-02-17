Джон Керри станет преподавателем Йеля

Бывший госсекретарь США Джон Керри присоединится к преподавательскому составу Йельского университета. Об этом сообщается на сайте университета.

Выпускник Йеля 1966 года будет руководить проектом «Инициатива Керри» (The Kerry Initiative), посвященным мировой политике. В 2017-2018 учебном году дипломат проведет в университете серию семинаров для студентов. Керри также займется исследовательской деятельностью вместе с учащимися и выпускниками вуза.

В рамках проекта будут изучаться основные глобальные вызовы современности: феномен несостоявшихся государств, проблемы авторитарного популизма и религиозного экстремизма, угрозы изменения климата и многое другое. Программа предполагает совместную работу и обмен опытом с йельскими исследователями.

Кроме того, предполагается проведение международных конференций с участием мировых лидеров. Они могут состояться как в Нью-Хейвене (штат Коннектикут), где находится Йель, так и за пределами США. Цель подобных мероприятий — выработка новых подходов к решению первостепенных глобальных задач.

Президент Йельского университета Питер Саловей (Peter Salovey) выразил надежду, что дипломат продолжит вдохновлять новое поколение мировой элиты. «Для нас большая честь приветствовать мистера Керри и его программу», — заявил он.

Среди выпускников Йеля несколько президентов и госсекретарей США, главы государств и правительств.