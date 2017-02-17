Защитник «Челси» поборол журналиста клубного ТВ во время съемки

Защитник лондонского «Челси» Давид Луис совершил шутливое нападение на корреспондента клубного телеканала Ли Паркера. Об этом сообщается в аккаунте команды в Twitter.

Бразилец налетел на Паркера во время записи информационной программе на тренировке «Челси». Он повалил журналиста с ног и удержал его на газоне. Партнеры по команде зафиксировали победу Луиса в этом «поединке». После этого корреспондент поднялся и продолжил съемку.

В текущем сезоне бразильский защитник провел 21 матч в составе «Челси» в рамках Английской премьер-лиги (АПЛ) и забил один гол.