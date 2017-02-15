Игроки «Челси» воспроизвели режим симулятора FIFA 17 в жизни

Футболисты лондонского «Челси» устроили соревнование по точности длинных передач, основанном на одном из режимов симулятора FIFA 17. Видеозапись опубликована на YouTube-канале EA SPORTS FIFA.

Игроки разделились на две команды. В первую вошли вратарь Тибо Куртуа, полузащитник Эден Азар и нападающий Миши Батшуайи, которые составили сборную бельгийских легионеров. Им противостояла сборная мира, за которую выступили полузащитники Н'Голо Канте и Натаниэл Чалоба, а также защитник Курт Зума. Вторая команда одержала победу, набрав 6,8 тысячи очков. В активе бельгийцев — 6 тысяч баллов.