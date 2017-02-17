В Госдуме предостерегли НАТО от «толкания спинами» в Черном море

Намерение НАТО усилить военное присутствие в регионе Черного моря объясняется желанием организации получить финансовую поддержку США. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

«Уверен, что угрозы генсека НАТО [Йенса Столтенберга] будут осуществлены в полной мере: пригонят группировку кораблей, пошатаются в водах подальше от России и доложат в Вашингтон, что боевые задачи выполнены, русские запуганы», — поиронизировал парламентарий.

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Бальбек добавил, что Столтенбергу следует перестать «строить из себя "крутого Уокера"» и начать выстраивать конструктивный диалог с Россией.

«Столтенберг прекрасно понимает, что в Черном море пугать Россию бесполезно, провоцировать на военный конфликт вторую по мощности армию мира — не самая лучшая идея (...) Хотя Черноморский бассейн — это международные воды, думаю, что не стоит здесь толкаться спинами», — сказал депутат.

16 февраля генсек НАТО заявил, что диалог с Москвой должен подкрепляться «жестким предсказуемым подходом» и «надежным сдерживанием».

В конце января сообщалось, что министры обороны стран — членов НАТО в феврале 2017 года одобрят пакет мер по усилению военного присутствия в регионе Черного моря. Как заявлял Столтенберг, меры будут касаться укрепления региональных позиций Североатлантического альянса на суше, в море и воздушном пространстве.

В 2014 году, после воссоединения Крыма с Россией и начала вооруженного конфликта в Донбассе, НАТО анонсировала усиление восточноевропейского участка. В Москве это решение вызвало негативную реакцию.