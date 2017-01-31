НАТО усилит присутствие в Черном море

Министры обороны стран — членов НАТО в феврале 2017 года одобрят пакет мер по усилению военного присутствия в регионе Черного моря. Об этом во вторник, 31 января, заявил генсек организации Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.

Меры будут касаться укрепления региональных позиций НАТО на суше, в море и воздушном пространстве, подчеркнул руководитель альянса.

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30 января Столтенберг заявил, что с Россией возможно поддерживать добрососедские отношения при соблюдении нескольких условий. «С Россией возможно иметь практичные отношения и быть соседями, если вы сильны, тверды и предсказуемы», — допустил генсек.

Отношения России и Запада в военно-политической области начали портиться с конца 1990-х годов. Основными нерешенными проблемами двухсторонних отношений являлся процесс расширения НАТО на восток, а также развертывание в Восточной Европе информационных и ударных компонентов американской глобальной системы ПРО. После сецессии Крыма в 2014 году и начала гражданской войны в Донбассе НАТО анонсировала усиление восточноевропейского участка, что вызвало негативную реакцию Москвы.