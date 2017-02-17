В Польше заявили о желании НАТО расследовать катастрофу самолета Качиньского

НАТО готово присоединиться к расследованию авиакатастрофы 2010 года под Смоленском, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщил министр обороны страны Антони Мачеревич, передает агентство PAP.

По его словам, о том, что Североатлантический альянс намерен присоединиться к Комиссии по исследованию авиаинцидентов гражданской авиации, рассказали главнокомандующий сил НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти и министр обороны Великобритании Майкл Фэллон.

«Варшава ожидает полного сотрудничества, в частности, в области передачи всей информации, которой располагает как НАТО, так и отдельные государства, а также технической помощи в исследованиях, которые не может провести Польша», — отметил Мачеревич.

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1 февраля глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что Варшава направит в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге жалобу на Россию. По его словам, Варшава около года безуспешно пыталась получить от Москвы обломки правительственного самолета Ту-154М.

16 января сообщалось, что Москва передала Варшаве записи речевого самописца разбившегося лайнера.

Самолет Ту-154 ВВС Польши упал под Смоленском 10 апреля 2010 года. В результате аварии погибли все 96 человек, находившихся на борту, в том числе президент Лех Качиньский с супругой. Межгосударственный авиационный комитет назвал причиной произошедшего ошибку пилотов. Польская сторона провела собственное расследование и возложила часть вины на российских диспетчеров. Москва заявила, что следственные действия продолжаются, и до их окончания она не может вернуть Варшаве обломки лайнера.