Чубайс растолковал слова об ужасе в Давосе

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что царивший на прошедшем Всемирном экономическом форуме в Давосе ужас связан с рядом процессов, которые, по его мнению, привели к разрушению основ мировой политической архитектуры. Его слова приводит в субботу, 18 февраля, Rambler News Service.

Чубайс подчеркнул, что в данном случае речь идет не о бизнесе. «Это другой мир, другая конструкция мира, понимание этого и создало в Давосе те настроения, о которых я говорил», — пояснил топ-менеджер.

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В январе в ходе экономического форума в Давосе Чубайс рассказал, что ощущает у большинства участников мероприятия ужас, сравнимый лишь с теми настроениями, что были на той же встрече в 2009 году. Слова главы «Роснано» вызвали широкий общественный резонанс, хотя один из участников форума, президент и гендиректор Telenor Сигве Брекке не разделил его точку зрения.

В Кремле, комментируя высказывание Чубайса, отметили, что в Москве ужаса нет.

На Давосский форум ежегодно приглашаются руководители крупных компаний, лидеры государств, эксперты и журналисты. На мероприятии обсуждаются наиболее острые мировые проблемы.