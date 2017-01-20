Кремль откликнулся на рассказ Чубайса об ужасе в Давосе

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков затруднился оценить настроения участников на Всемирном экономическом форуме в Давосе, которые глава «Роснано» Анатолий Чубайс охарактеризовал как ужасные. Об этом сообщает в пятницу, 20 января, корреспондент «Ленты.ру».

«Мы не знаем, как в Давосе. Мы в Москве. У нас в Москве все нормально, ужаса нет, работаем», — сказал пресс-секретарь главы государства, комментируя высказывания Чубайса о царящем среди участников форума ужасе на фоне предстоящей инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

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Ранее в пятницу Чубайс рассказал, что участники Давосского форума испытывают ужас из-за «глобальной политической катастрофы» и разрушения мирового порядка, существовавшего с окончания Второй мировой войны.

По его мнению, разрушение прежнего миропорядка продемонстрировало, в частности, выступление председателя КНР Си Цзиньпина, в котором он заявил о планах строить новую модель отношений с Соединенными Штатами и стремлении к всестороннему партнерству с Россией.

47-й Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 17 по 20 января. Его главная тема — «Чуткое и ответственное руководство». Ожидается, что мероприятие соберет рекордное число участников — около трех тысяч политиков, бизнесменов, представителей международных организаций и гражданского общества.