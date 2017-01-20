Глава Telenor опроверг слова Чубайса о царящем в Давосе ужасе

Участники форума в Давосе не разделяют ощущения приближающейся катастрофы, заявил РИА Новости президент и гендиректор Telenor Сигве Брекке в кулуарах Всемирного экономического форума.

По словам Брекке, на форуме присутствуют опасения по поводу выхода Великобритании из ЕС, избрания Дональда Трампа президентом США, но в целом настроение у всех в нынешнем году более оптимистичное по сравнению с прошлым годом.

«Я бы не использовал столь сильных слов, — сказал Брекке, имея в виду высказывание главы «Роснано» Анатолия Чубайса о царящем в Давосе ужасе. — Есть неопределенности, и в мире эта неопределенность больше, чем когда-либо раньше. Но лично у меня позитивный настрой».

Ранее 20 января Чубайс заявил, что среди участников экономического форума в Давосе царит ужас из-за «глобальной политической катастрофы» и разрушения мирового порядка, существовавшего с окончания Второй мировой войны. По его словам, аналогичные настроение среди участников форума наблюдались лишь в 2009 году, в разгар финансового кризиса.

47-й Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 17 по 20 января. Его главная тема — «Чуткое и ответственное руководство». Ожидается, что мероприятие соберет рекордное число участников — около трех тысяч политиков, бизнесменов, представителей международных организаций и гражданского общества.