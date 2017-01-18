Кличко призвал участников форума в Давосе к драке

Мэр Киева Виталий Кличко выступил перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе с призывом драться за свои взгляды и ценности, сообщает Rambler News Service.

«Я счастлив видеть в этом зале множество молодых людей. И я хочу сказать, что жизнь — борьба. Надо драться. Это борьба за ваши взгляды, ценности, цели и мечты. Какие у нас взгляды? Очень важно, какие у вас взгляды и ценности», — заявил он на сессии Давосского форума.

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Он отметил, что важно формировать взгляды своего города, своей страны. «Я из Украины, страны, которая вдвое больше Франции, это самая большая страна в Европе, — сообщил Кличко. — У нас та же проблема, о которой я говорю: будущее. Видение большинства людей: демократия, мир, свобода, экономический и политический успех и, конечно, хорошие стандарты жизни для всех».

Он подчеркнул, что «ничто не произойдет в жизни, если не пытаться менять мир вокруг себя». Отметив, что он отвечает за один из крупнейших городов Восточной Европы с населением в четыре миллиона человек, мэр украинской столицы предсказал, что жизнь будет сложной, но многое при этом зависит от лидеров.

По данным Международного валютного фонда, ВВП Украины на душу населения составляет 20 процентов от среднеевропейского уровня. Он втрое ниже, чем в соседних Польше и Румынии. В декабре 2016 года глава миссии МВФ в Киеве Рон ван Руден заявил, что даже при темпах экономического роста до четырех-пяти процентов в год Украине «понадобится целое поколение», чтобы догнать соседей в Центральной и Восточной Европе.