Продажи билетов на бой Кличко с Джошуа побили кассовый рекорд «Уэмбли»

Продажи билетов на поединок между украинцем Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа побили кассовый рекорд лондонского стадиона «Уэмбли» среди боксерских боев. Об этом сообщает Sky Sports.

На поединок продано уже более 80 тысяч билетов. Предыдущий рекорд арены на боксерских боях был установлен в 2014 году перед встречей между британцами Карлом Фрочем и Джорджем Гроувзом (около 77 тысяч).

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«Спрос на билеты на бой Джошуа — Кличко феноменален, это самый большой поединок в истории Великобритании», — рассказал промоутер британца Эдди Хирн. Он также сообщил, что отправил запрос в мэрию и городской совет Лондона с просьбой увеличить вместимость арены на пять тысяч мест. Всего стадион рассчитан на 90 тысяч зрителей.

Поединок состоится 27 апреля. На кону будет стоять титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF), которым владеет Джошуа, и вакантный титул суперчемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

В активе золотого медалиста ОИ-2012 Джошуа 18 побед в 18 боях (18 нокаутов). 40-летний Кличко побеждал на Играх-1996, в ходе профессиональной карьеры одержал 64 победы (53 нокаута) и потерпел четыре поражения.