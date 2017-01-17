В Совфеде заявили о недопустимости «унижать Россию по беспределу»

Россияне обладают специфическим менталитетом, который позволил им сплотиться на фоне введения антироссийских санкций. Такое мнение высказал первый замглавы комитета по обороне и безопасности Совфеда Франц Клинцевич в беседе с «Лентой.ру» во вторник, 17 января.

Сенатор полагает, что американцы, вводя ограничения в отношении Москвы, рассчитывали вызвать волнения в российском обществе, но не добились цели. «Россию унижать по беспределу нельзя», — подчеркнул он, комментируя слова советника избранного американского президента Дональда Трампа по взаимодействию с бизнесом Энтони Скарамуччи о том, что русские «готовы есть снег, чтобы выжить».

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По словам Клинцевича, большинство россиян и до введения санкций жили «не кучеряво». «Никто особо от этого (экономических ограничений со стороны Запада — прим. «Ленты.ру») не страдает», — резюмировал он.

Ранее во вторник официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление советника Трампа, отметил, что жители России предпочитают снегу деликатесы отечественного производства.

17 января Скарамуччи на полях Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария) констатировал, что ограничительные меры Вашингтона имели обратный эффект из-за характера россиян.

В 2014 году ряд стран, в том числе США и государства — члены Евросоюза, ввели в отношении Москвы ряд ограничений, которые затрагивают финансовый, энергетический и оборонно-промышленный сектора российской экономики. Поводом для введения санкций послужило присоединение Крыма к России и конфликт на юго-востоке Украины.