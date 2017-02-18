Кличко перевел ТЭЦ Киева на режим экономии

Мэр Киева Виталий Кличко поручил перевести тепловые электростанции города на экономный режим работы. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщает портал «Страна.ua» со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Принятая мера связана с трудной ситуацией в украинской энергетике. В частности, запас угля на ТЭЦ «Еврореконструкция» составляет 25 тысяч тонн, По словам Кличко, в нормальном режиме, «не скупясь», этого хватит примерно на месяц, а в режиме экономии — на 50 дней. «Киевлянам не нужно волноваться. Угрозы для Киева нет. Ситуация под контролем. Не нужно паниковать и распространять слухи», — призвал Виталий Кличко.

На данной ТЭЦ начали использовать работающие на угле паровые котлы и действующие на природном газе водогрейные котлы.

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С 17 февраля в стране введен чрезвычайный режим в данной сфере, «Укрэнерго» дано право проводить веерные отключения электроэнергии и регулировать графики аварийного отключения.