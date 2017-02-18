Президент Украины поблагодарил генсека НАТО за осуждение политики России

Президент Украины Петр Порошенко встретился в ходе рабочего визита в Германию с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, рассказав ему о ситуации в Донбассе и поблагодарив за противодействие политике России. Об этом сообщает в субботу, 18 февраля, пресс-служба украинского лидера.

«Глава государства проинформировал генерального секретаря НАТО о сложной ситуации с безопасностью в Донбассе и существенную эскалацию напряженности, вызванной массированными обстрелами со стороны контролируемых Россией боевиков в районе Авдеевки», — говорится в сообщении.

Порошенко поблагодарил Столтенберга за «четкую позицию по осуждению агрессивной политики России и ее действий в Донбассе», а также за поддержку суверенитета Украины. При этом он отметил необходимость сохранения единства среди стран-членов НАТО в «реагировании на продолжающуюся агрессию России».

Кроме того, президент Украины указал на важность военной помощи, которую НАТО предоставляет Украине для «укрепления обороноспособности и реформирования сектора безопасности и обороны в соответствии со стандартами альянса».

Столтенберг, в свою очередь, как утверждают в Киеве, отметил, что НАТО остановило сотрудничество с Москвой и поддерживает сохранение антироссийских санкций до выполнения минских соглашений.

17 февраля Столтенберг заявил на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, что НАТО уверено в необходимости диалога с Россией. «Я знаю, с позиции силы», — ответил российский министр. Генсек, в свою очередь, добавил: «С предсказуемой позиции».

Обострение ситуации на юго-востоке Украины началось в конце января после попытки ВСУ перейти в наступление. Бои под Авдеевкой оказались самыми ожесточенными с августа 2015 года, когда киевские силовики вели массированные обстрелы территории ДНР.

Киев регулярно обвиняет Москву в причастности к конфликту в Донбассе. При этом украинские суды отказываются признавать факт вооруженной агрессии России против Украины. Москва со своей стороны отвергает обвинения, ссылаясь на отсутствие доказательств и подчеркивая, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта.