СМИ сообщили об отставке замглавы Минэкономразвития

Заместитель министра экономического развития Алексей Ведев написал заявление об увольнении. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщает газета «Известия». Чиновник предположил, что его решение об отставке будет одобрено уже на этой неделе.
Источник издания, близкий к Минэкономразвития, подтвердил, что Ведев может покинуть ведомство в ближайшие дни. Официальный представитель министерства Елена Лашкина, в свою очередь, сообщила, что распоряжения правительства по этому вопросу пока не поступало.
Газета напомнила, что на прошлой неделе директором департамента макроэкономического анализа была назначена бывшая сотрудница Центробанка и Минфина Полина Бадасен. На нее возложили функции, которые выполнял Ведев, причем работу ее департамента курирует лично министр Максим Орешкин. «Поэтому вопрос о том, будет ли у Ведева преемник, пока остается открытым», — отмечает издание.
27 января газета «Ведомости» сообщила, что Ведев уйдет из министерства в феврале, он вернется в Института экономической политики имени Гайдара. Одним из кандидатов на эту должность, по информации издания, является зампред, главный экономист Внешэкономбанка Андрей Клепач, ранее занимавший пост замминистра экономического развития.
Ранее в том же месяце Орешкин, который был назначен главой Минэкономразвития 30 ноября 2016 года, анонсировал перезагрузку в ведомстве. «У нас все будет так, чтобы соответствовать задачам, которые перед нами поставлены. Понятно, что коллектив Минэкономики очень профессионален — резких изменений он не требует. Будет определенная перезагрузка и настройка, этого не избежать. Но серьезных, кардинальных изменений не планируется», — сказал он в интервью «Коммерсанту».
Алексей Ведев в Минэкономразвития курировал департамент бюджетного планирования и госпрограмм. Он отвечал за макропрогнозы и статистические данные. Он на протяжении двух недель был врио главы ведомства после увольнения с этой должности Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в два миллиона долларов.
Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября 2016 года. По версии следствия, чиновник незаконно потребовал от представителя компании «Роснефть» взятку за законную выдачу положительного заключения в отношении сделки по приобретению госпакета акций «Башнефти». В тот же день чиновника отправили под домашний арест на два месяца, а президент уволил его с должности главы Минэкономразвития.